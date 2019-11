Daimler-Chef Källenius baut mal vor. 1.000 Manager werden entlassen. Das kostet ca. 1 Mrd. Euro in der Summe, was deshalb nötig ist, weil sein Vorgänger damit reichlich großzügigg umgegangen ist. Der lässige Ex-Chef war dafür ein schlechtes Vorbild. 1.000 mehr wäre auch nicht schlecht. Jeder, der Daimler besucht, spürt das sofort. Es ist ein Anfang.



