Der DAX bildete in den letzten Tagen eine Doppelspitze heraus. Das ist ein Warnsignal und eine Bestätigung des bisher festgelaufenen Trends. Damit erhöht sich das Korrekturrisiko kürzerfristig um 400 bis 500 Punkte im DAX. Nicht aufregend aber unbedingt zu beachten! In dieser Situation bleiben alle Investments ausgesetzt. Die spannende Lage lesen Sie in der Actien-Börse von heute.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!