Die FX-Strategen der UOB Group schreiben in einer täglichen Notiz, dass der USD/JPY sich nun in einer Konsolidierungsphase befindet. Wichtigste Zitate 24-Stunden-Prognose: "Wir haben gestern hervorgehoben, dass "der sich Unterton abgeschwächt hat und das Risiko nach unten gerichtet ist". Wir fügten hinzu: "Der USD könnte sich in Richtung der starken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...