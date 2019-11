Walt Disney Company beim Streaming klar vor Netflix - ganz großes Kino!

Sieger im Wettbewerb der Streaming-Dienste - DIS mit phänomenalem Breakout. Jetzt noch einsteigen?

Symbol:ISIN: US254687106011 Prozent Zuwachs sind eine solide Performance, wobei die Aktie zwischenzeitlich deutlich konsolidiert hat. Bei den letzten Earnings hat DIS ein Gap hingelegt, ist kurz zurückgekommen und danach erneut ausgebrochen. Der Abstand zu den EMAs ist im Moment sehr groß.Der Konzern von Mickey Mouse, Daniel Düsentrieb & Co. gehört seit langem zu den Outperformern an der Wallstreet. Nun tritt das Unternehmen mit Disney+ als Konkurrent zu Netflix in das Streaming-Geschäft ein, auch diesen Ansatz hat die Börse insgesamt positiv aufgenommen.Trader sollte abwarten bis der Kurs etwas zurück an die gleitenden Durchschnitte oder zumindest an die Unterstzungslinie bei 140 USD gekommen und eine Bodenbildung eingetreten ist. Dann könnte man auf passende Kaufsignale warten. Am 6. Februar werden voraussichtlich die nächsten Quartalszahlen verkündet. Bis dahin ist genügend Zeit, auf das optimale Setup zu warten.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in DIS.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/walt-disney-company-beim-streaming-klar-vor-netflix-ganz-grosses-kino/