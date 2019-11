TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zum Wochenausklang dominieren positive Vorzeichen an den Börsen in Ostasien und Australien. Die Anleger greifen wieder zu Aktien, nachdem der Wirtschaftsberater des US-Präsidenten ein baldiges Ende des Handelsstreits in Aussicht gestellt hat.

Eine Einigung sei nah, sagte Larry Kudlow am Donnerstag beim Council on Foreign Relations, einer privaten US-Denkfabrik. US-Präsident Donald Trump sei sehr zufrieden mit den bislang gemachten Fortschritten, aber noch nicht bereit, einem Abkommen zuzustimmen. Zuvor hatten Vertreter der chinesischen Seite ein Zurückfahren der Strafzölle als Voraussetzung für eine Einigung genannt. US-Vertreter wiederum hatten argumentiert, dass China noch nicht genügend Zugeständnisse gemacht habe, damit die Zölle gesenkt werden könnten.

In Tokio steigt der Nikkei-225-Index mit den jüngsten Nachrichten zum Handelskonflikt um 0,8 Prozent auf 23.309 Punkte. Der südkoreanische Leitindex Kospi rückt um 0,9 Prozent vor. Im australischen Sydney, wo der Handel schon beendet ist, stieg der S&P/ASX-200 um 0,9 Prozent. Der Hang-Seng-Index erholt sich in Hongkong um 0,3 Prozent, nachdem er in den vergangenen Tagen aufgrund der Unruhen in der Sonderverwaltungszone kräftig zurückgefallen war. Die Börse in Schanghai tendiert derweil kaum verändert.

In Hongkong steigen die Aktien des Apple-Zulieferers AAC Technologies um 3,6 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Plan zur Finanzierung seiner Expansion vorgestellt hat.

Die Aktie von Korean Air Lines gewinnt in Seoul 5,1 Prozent, nachdem die Fluggesellschaft überzeugende Drittquartalszahlen vorgelegt hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.793,70 +0,87% n.def. 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.309,49 +0,73% +15,62% 07:00 Kospi (Seoul) 2.158,32 +0,89% +5,75% 07:00 Schanghai-Comp. 2.908,92 -0,03% n.def. 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.391,94 +0,26% +1,83% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.235,61 +0,12% +5,31% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.593,90 +0,02% -5,74% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:25 Uhr EUR/USD 1,1025 +0,0% 1,1022 1,1012 EUR/JPY 119,71 +0,2% 119,48 119,72 EUR/GBP 0,8560 +0,0% 0,8557 0,8577 GBP/USD 1,2880 -0,0% 1,2883 1,2839 USD/JPY 108,58 +0,2% 108,40 108,72 USD/KRW 1166,70 -0,2% 1168,55 1170,03 USD/CNY 7,0089 -0,2% 7,0208 7,0211 USD/CNH 7,0084 -0,1% 7,0184 7,0242 USD/HKD 7,8298 +0,0% 7,8286 7,8269 AUD/USD 0,6793 +0,1% 0,6786 0,6800 NZD/USD 0,6386 +0,1% 0,6377 0,6395 Bitcoin BTC/USD 8.539,26 -1,2% 8.645,26 8.603,76 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD WTI/Nymex 57,01 56,77 +0,4% 0,24 Brent/ICE 62,50 62,28 +0,4% 0,22 METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD Gold (Spot) 1.463,90 1.471,10 -0,5% -7,21 Silber (Spot) 16,85 17,04 -1,1% -0,19 Platin (Spot) 878,77 881,68 -0,3% -2,91 Kupfer-Future 2,64 2,62 +0,6% +0,02 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN//cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2019 01:00 ET (06:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.