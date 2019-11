Medienmitteilung

Cicor mit Meilenstein in der Medizintechnik

Bronschhofen, 15. November 2019 - Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN), kann heute den Gewinn eines namhaften Neukunden aus der Medizintechnik, einem strategischen Zielmarkt des Unternehmens, bekanntgeben.

Cicor wurde als Produktionspartner für ein neuartiges System zur Verabreichung von Medikamenten ausgewählt. Der Auftrag für die Zulassungsphase in 2020 wurde bereits erteilt. Im Jahr 2021 plant Cicor, Serienprodukte mit einem Auftragsvolumen im hohen einstelligen Millionen Schweizer Franken Bereich herzustellen. In der darauf folgenden Hochvolumen-Phase sieht Cicor das Potential, jedes Jahr Produkte in einem zweistelligen Millionen Schweizer Franken Betrag aus seinen asiatischen Standorten an den Kunden zu liefern.

Das Projekt ist ein Meilenstein in der Weiterentwicklung der Cicor Gruppe: Es zeigt, wie Cicor als Technologiepartner komplexe Aufgabenstellungen mit der gebündelten Kompetenz von Engineering, Elektronikfertigung, Präzisionskunststoffspritzguss und Systembau lösen kann. Mit dem Technologiezentrum in der Schweiz und dem Verbund von Produktionsstätten in Europa und Asien bietet Cicor ein äusserst attraktives Gesamtpaket.

Der Auftrag reiht sich nahtlos in eine signifikante Anzahl von Neukunden-Projekten ein, welche Cicor von Medizintechnikunternehmen in Europa und den USA gewonnen hat. Diese Projekte werden mehrheitlich in den Jahren 2020 und 2021 in die Serienproduktion gehen und damit nennenswert zum Gruppenumsatz beitragen. Damit festigt Cicor seine Position als der führende Entwicklungs-und Produktionspartner für anspruchsvolle Elektroniklösungen in der Schweiz.

Kontakt

Alexander Hagemann Patric Schoch CEO CFO Tel. +41 71 913 73 00 Tel. +41 71 913 73 00 Email: media@cicor.com Email: media@cicor.com

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

9552 Bronschhofen

Schweiz

Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund 2100 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe Leiterplatten, Hybridschaltungen und gedruckte Elektronik sowie umfassende Electronic Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.