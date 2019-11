Aus dem Exil in Mexiko schaltet sich Morales in das Geschehen in Bolivien ein. Er wünsche sich eine Vermittlerrolle der UN in der Krise seiner Heimat.

Die Vereinten Nationen sollen sich nach dem Willen von Boliviens Ex-Präsident Evo Morales als Vermittler in die politische Krise in seiner Heimat einschalten. Womöglich werde er auch Papst Franziskus um ein solches Engagement bitten, sagte Morales am Donnerstag im Interview der Nachrichtenagentur AP in Mexiko-Stadt, wo er seit kurzem im Exil lebt. Mexiko hat ihm politisches Asyl gewährt.

Morales betonte, dass er sich nach wie vor als Präsident Boliviens betrachte. Denn das Parlament habe noch nicht über eine Billigung seines Rücktritts abgestimmt. "Wenn sie es weder angenommen noch abgelehnt haben, kann ich sagen, dass ich noch Präsident bin", sagte er.

Zudem sei ihm zugetragen worden, dass einige bolivianische Soldaten planten, gegen Offiziere zu "rebellieren", die ihn zum Rücktritt gezwungen hätten. Details über die Zahl der mutmaßlich Eingeweihten oder die Form des Widerstands nannte er nicht. Ihn habe aber der "Verrat des Oberbefehlshabers der Streitkräfte", Williams Kaliman, überrascht, sagte er.

Morales hatte am vergangenen Sonntag ...

