Mit dem vorläufigen Zahlenwerk für die ersten 9 Monate des laufenden Jahres hat Biofrontera-Chef Hermann Lübbert seine Anteilseigner bitter enttäuscht. In diesem Zeitraum kletterten die Umsätze lediglich um ca. 30 % auf 18.9 bis 19.2 Mio. Euro. Vor allem die Umsatzzahlen aus Verkäufen mit Ameluz in den USA waren in Q3 schlichtweg miserabel. Nach einem Wachstum der US-Umsätze von gut 60 % in den ersten ...

