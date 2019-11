Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Celesio -0,76% auf 26,2, davor 9 Tage ohne Veränderung , Schaeffler -2,73% auf 10,145, davor 8 Tage im Plus (40% Zuwachs von 7,45 auf 10,43), Constantin Medien +0,45% auf 2,22, davor 8 Tage ohne Veränderung , Vossloh +0,29% auf 34,85, davor 7 Tage im Minus (-6,46% Verlust von 37,15 auf 34,75), Teamviewer -3,19% auf 25,8, davor 6 Tage im Plus (9,63% Zuwachs von 24,31 auf 26,65), Acuity Brands +1,39% auf 126,83, davor 6 Tage im Minus (-5,11% Verlust von 131,82 auf 125,09), Technogym -2,4% auf 10,15, davor 5 Tage im Plus (4,42% Zuwachs von 9,96 auf 10,4), Österreichische Post -1,74% auf 33,9, davor 5 Tage im Plus (3,6% Zuwachs von 33,3 auf 34,5), Cancom -2,69% auf 52,55, davor 5 Tage im Plus (8,91% Zuwachs von 49,58 auf 54), Scout24 0% auf ...

