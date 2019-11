Doch von Anfang an. In der Industrie haben Smartphones und Tablets längst Einzug gehalten: zur Planung des Arbeitstags, zur Abwicklung eines Auftrags sowie zur Koordination der Logistik. Nur in der sicheren Bedienung von Maschinen sind sie nicht zu finden, denn sie bieten nicht die notwendigen Sicherheitsfunktionen wie Echtzeitfähigkeit und Verfügbarkeit. Außerdem reicht die Stoßfestigkeit für den Einsatz in der produzierden Industrie nicht aus. Diesen Missstand beheben wollte das Technologieeunternehmen brehmermechatronics und beantragte Ende 2018 beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ein Projekt im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM). Als Forschungspartner wurde die TH Köln mit ins Boot geholt. Die Idee der beiden Partner war klar: nicht das Smartphone an sich muss sicher mit der Maschine per Funk kommunizieren, sondern es braucht einen universell einsetzbaren Rahmen, der diese Funktion übernimmt und außerdem das Gerät gegen Stöße schützt.

Üblicherweise kommen zur Funksteuerung von Maschinen und Geräten spezielle industrielle Tablets zum Einsatz, die den Sicherheitsrichtlinien nach DIN-Norm DIN EN ISO 13849 entsprechen. Diese HMIs habe etwa Freigabe- beziehungsweise Zustimmtaster sowie Nothaltschalter. "Geräte wie Smartphones, Tablets und PCs aus dem Consumer Markt-Segment erfüllen diese Anforderungen nicht. Mit ihnen können Maschinen deshalb bislang nicht direkt gesteuert, sondern nur Daten ausgetauscht werden", sagt Projektleiter Prof. Ulf Müller von der Fakultät für Anlagen, Energie- und Maschinensysteme an der TH Köln.

Hülle soll für Sicherheit sorgen

Kernstück des Projekts "Smart Devices Funktional Sicher machen" (SDeFS) ist daher die Entwicklung einer Hülle, die Consumer Smart Devices aufnehmen kann und mit entsprechenden Sicherheitsfunktionen ausgestattet ist, um Maschinen funktional sicher zu steuern. Grundlage für das im Rahmen des Projektes entwickelte Produkt uFrame ist eine Konzeptstudie aus dem Jahr 2018 von Brehmer-mechatronics und dem IFA, dem Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), welches das Projekt SDeFS zusammen mit der Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft beratend begleitet.

