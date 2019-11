Düsseldorf (ots) - Einkaufen wird zu einem erstklassigen Erlebnis. realPro Mitglieder erhalten exklusiven Zugang zu einer Vielzahl attraktiver Services und sparen bei jedem Einkauf bares Geld."Mit unserem Vorteilsprogramm realPro bieten wir unseren Kunden etwas Einzigartiges im deutschen Lebensmitteleinzelhandel", sagt real CEO Patrick Müller-Sarmiento. "Einkaufen wird dadurch komfortabler und zeitsparender, weil unsere Kunden sich sicher sein können, immer den besten Preis und Service zu erhalten."Mitglieder des Vorteilsprogramms erhalten einen Rabatt von 20 Prozent auf Lebensmittel, Tiernahrung, Beauty- und Drogerieprodukte sowie zehn Prozent Nachlass auf Spirituosen und Liköre. Die Rabatte gelten grundsätzlich nicht für Werbeartikel. Bei diesen gibt es natürlich auch weiterhin die besten Preise im Markt. Zudem können realPro Kunden auch bei den Online-Services für Blumen und Fotos sparen; hier gibt es dauerhaft 15 Prozent Rabatt. Außerdem steht den Mitgliedern eine exklusive Kundenservice-Hotline zur Verfügung.Für die Pilotphase des Projektes wurden zunächst sieben Testmärkte in Ratingen, Ratingen-Breitscheid, Hallstadt, Bamberg, Kirchentellinsfurt, Neustadt (BW) und Oststeinbek ausgewählt. Seit März dieses Jahres konnten Kunden die Mitgliedschaft dort testen. Aufgrund der außerordentlich positiven Rückmeldungen wird das Programm ab dem 16. November nun auch bundesweit an allen real Standorten angeboten."Dieses Vorteilsprogramm haben wir explizit auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt", sagt Dr. Gerald Schönbucher, Geschäftsführer von real.digital. "Dabei werden wir das Serviceangebot zügig weiter ausbauen. Durch eine attraktive Kombination unterschiedlichster Serviceleistungen und Benefits nutzen wir realPro zukünftig als Plattform, um so zum ständigen Begleiter unserer Kunden im Alltag zu werden".Bei einer realPro Jahresmitgliedschaft zu weniger als sechs Euro im Monat profitieren Kunden schon ab dem ersten Einkauf. Ab zehn Einkäufen für je nur fünfunddreißig Euro lohnt sich die Mitgliedschaft bereits.Und so einfach geht's: realPro Mitgliedschaft online unter https://www.real.de/pro/ beantragen, realPro App herunterladen, Mitgliedschaft an der Kasse vorzeigen und ab dem ersten Einkauf sparen. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Nicht genutzte Jahresbeiträge werden anteilig und umgehend erstattet. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.real.de/proPressekontakt:real GmbHMetro-Straße 140235 DüsseldorfTelefon: +49 211 6886-2053E-Mail: presse@real.deOriginal-Content von: real GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58538/4440414