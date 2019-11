Call auf Microsoft: 49 Prozent Chance von Harald Zwick - 15.11.2019, 08:30 Uhr Microsoft kann im renditestarken Cloud-Business Boden auf die Nr. 1 im Markt AWS gut machenund einen milliardenschweren Pentagon-Auftrag an Land ziehen. Die Marktteilnehmer wissen das zu würdigen und schicken den Kurs auf neue all time highs. Microsofts Cloud-Dienst Azure läuft äußerst zufriedenstellend und beschert dem Softwareriesen aus Redmond Erfolgsmeldungen am laufenden Band. So stach Microsoft Ende Oktober den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...