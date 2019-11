FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Verlauf des Frühhandels am Freitag knapp behauptet. Gegen 8.15 Uhr fällt er um 14 Ticks auf 170,81 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 170,92 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,94, das -tief bei 170,65 Prozent. Umgesetzt worden sind gut 23.200 Kontrakte.

Das Indikatorenbild im Tageschart hellt sich auf, wie es bei der Helaba heißt. Zwar könne noch keine Entwarnung gegeben werden. Aber die Stochastic drehe gen Norden und das Kursmomentum nähere sich der Nulllinie. Erste Unterstützungen seien bei 169,67 und in der Zone 169,12/17 Prozent zu finden. Oberhalb der 21-Tagelinie entstünde Potenzial bis zum Bereich 171,36/47 oder sogar bis 172,00. Die Widerstandslinie des September-Abwärtstrendkanals verlaufe aktuell bei 172,29 Prozent.

Der Bund-Future hat zwei feste Tage hinter sich. "Das ist hoch interessant, weil die Entstehungsgeschichte zudem sehr an die der DAX-Rally von Anfang Oktober erinnert", heißt es in den Mußler-Briefen. "Und was daraus geworden ist, erleben wir ja bis heute", so der Börsenbrief.

November 15, 2019

