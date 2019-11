Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Lufthansa, Carsten Spohr, hat die jüngsten Streiks verurteilt. Ende vergangener Woche musste die Fluggesellschaft rund 1.500 Flüge streichen: "Allein Streikdrohungen kosten bereits Millionen. Solche Auseinandersetzungen sind für unsere Gäste unzumutbar und für uns entsprechend teuer", sagte Spohr dem "Handelsblatt".



Zudem bat er die von den Streiks betroffenen Flugpassagiere um Verzeihung. Er wolle sich "bei unseren Fluggästen entschuldigen, dass es in diesem Konflikt überhaupt so weit kommen musste. Aber jetzt sind wir uns einig, gemeinsam mit der Gewerkschaft UFO einen Schlichter anzurufen und die Gewerkschaft Verdi an diesem Prozess zu beteiligen", so der Lufthansa-Chef weiter.



Langfristigen Tariffrieden erreiche man nur, "wenn diesmal alle beteiligten Parteien an einem Tisch miteinander sprechen". Der bisher durch die Ausfälle entstandene Schaden sei "schwer zu beziffern, weil die Situation vor und während eines Streiks unsere Gäste verunsichert", sagte Spohr. In erster Linie diejenigen, "die eine Buchung im Streikzeitraum haben", aber auch jene, "deren Reise später geplant ist, und die befürchten, dass es mit den Streiks weitergehen könnte", so der Lufthansa-Chef weiter. Er verteidigte zugleich die Arbeitsbedingungen bei der Fluggesellschaft: "Wir gehören weltweit zu den Airlines mit den geringsten Fluktuationsraten - sicher auch deshalb, weil wir die besten Sozialbedingungen und Vergütungspakete bieten", sagte Spohr dem "Handelsblatt".



Wenn man "die besten Leute" gewinnen möchte, bekomme man "auch die selbstbewusstesten. Und das ist dann eben manchmal anspruchsvoll in der Zusammenarbeit. Ich will im Team aber lieber konfliktfähige Top-Leute, als klaglosen Durchschnitt", so der Lufthansa-Chef.