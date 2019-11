BERLIN (Dow Jones)--Eine Woche vor dem CDU-Parteitag in Leipzig hat Friedrich Merz angesichts des Kompromisses bei der Grundrente eine umfassende Reform des Rentensystems gefordert. "Nach der Reform ist vor der Reform. Irgendwann gehört die Frage auf den Tisch, wie denn die Bausteine einer zukünftigen Altersversorgung insgesamt aussehen sollen", sagte der CDU-Politiker im Interview mit dem Handelsblatt. Merz ist Vizepräsident des Wirtschaftsrates der CDU und auch als Anwalt und Aufsichtsrat bei der Fondsgesellschaft Blackrock tätig.

Die Frage sei, "ob wir nicht längst auf der schiefen Ebene einer steuerfinanzierten Grundrente für alle angekommen sind, die die SPD ja schon seit langem will, und die dann der Einstieg ist in das bedingungslose Grundeinkommen für alle. Soweit würde ich nicht gehen", warnte Merz seine Partei.

Merz forderte mehr Tempo bei der Umgestaltung des Rentensystems ein. "Die Koalition hat eine Rentenkommission eingerichtet, die Mitte kommenden Jahres ihr Ergebnis zur Gesetzlichen Rentenversicherung vorlegen und sich erst dann mit der betrieblichen Altersversorgung beschäftigen will", sagte er. Aber für sehr viele Menschen werde allein mit der gesetzlichen Rente ein auskömmliches Leben im Alter nicht mehr möglich sein. "Die Koalition sollte daher nicht erst auf das Ergebnis der Kommissionsarbeit warten". Dankenswerterweise sei am letzten Wochenende ja auch eine Verbesserung der betrieblichen Altersvorsorge für Bezieher niedriger Einkommen beschlossen worden. "Das geht in die richtige Richtung", sagte Merz.

