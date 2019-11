Der Gründer und Vorstandsvorsitzende der C-Quadrat Investment Group Alexander Schütz und das Vorstandsmitglied und Aktionär Cristobal Mendez de Vigo haben den Rückerwerb der Mehrheitsbeteiligung am österreichischen Asset Manager C-Quadrat abgeschlossen. Damit ist die Kontrolle des österreichischen Unternehmens wieder fest in der Hand des Managements, teilt C-Quadrat mitteilt. Als Minderheitsaktionär beteiligt sich die in Hongkong ansässige Vertriebs- und Investmentgesellschaft Jebsen Group an C-Quadrat. Im Zuge der Transaktion ist die HNA Group (HNA) aus dem Gesellschafterkreis ausgeschieden. C-Quadrat-Gründer und -CEO Alexander Schütz: "Wir freuen uns, dass wir diesen bedeutenden Schritt nun abgeschlossen haben und mit Jebsen einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...