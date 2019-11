Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien/Hongkong (pts011/15.11.2019/09:00) - Der Gründer und Vorstandsvorsitzende der C-Quadrat Investment Group ("C-Quadrat") Alexander Schütz und das Vorstandsmitglied und Aktionär Cristobal Mendez de Vigo haben nach der erfolgten Freigabe der zuständigen Aufsichtsbehörden den Rückerwerb der Mehrheitsbeteiligung am österreichischen Asset Manager C-Quadrat abgeschlossen. Damit ist die Kontrolle des österreichischen Unternehmens wieder fest in der Hand des Managements. Als Minderheitsaktionär beteiligt sich die in Hongkong ansässige Vertriebs- und Investmentgesellschaft Jebsen Group an C-Quadrat. Im Zuge der Transaktion ist die HNA Group (HNA) aus dem Gesellschafterkreis ausgeschieden. Auf die Investmentstrategie und Fondsprodukte von C-Quadrat ergeben sich aus der Transaktion keine Auswirkungen - C-Quadrat wird seine vom Management definierte und kundenfokussierte Strategie unverändert fortsetzen. C-Quadrat-Gründer und -CEO Alexander Schütz sagte anlässlich der nun abgeschlossenen Rückkehr zu einer gesellschaftergeführten Managementstruktur: "Wir freuen uns, dass wir diesen bedeutenden Schritt nun abgeschlossen haben und mit Jebsen einen Anker-Anteilseigner gewonnen haben, der auf eine mehr als 120-jährige Historie in Greater China zurückblickt. Gemeinsam werden wir unsere Wachstumschancen in Europa und Asien realisieren und unseren Kunden künftig ein noch breiteres Angebotsspektrum und größere geografische Abdeckung bieten." Über C-Quadrat Die C-Quadrat Investment Group setzt sich aus mehreren unabhängigen Asset-Management-Unternehmen zusammen, die sowohl auf quantitative als auch auf diskretionäre Absolute- und Total-Return-Strategien spezialisiert sind. Ziel aller Aktivitäten ist es, kontinuierliche und nachhaltige Erträge für institutionelle Investoren und Privatanleger zu erzielen. Gegründet 1991 in Wien, ist die C-Quadrat Investment Group heute mit Büros in Wien, London, Frankfurt, Paris, Genf, Zürich, Madrid, Yeravan und Tiflis vertreten und in 21 Ländern Europas und Asiens aktiv. Über Jebsen Group Die Jebsen Group wurde 1895 gegründet und ist ein auf Vertrieb und Investments spezialisiertes privates Familienunternehmen mit Sitz in Hongkong und Wurzeln in Europa. Mit seiner langjährigen, etablierten Präsenz und einem tiefen Verständnis für das chinesische Festland, Hongkong, Macau und Taiwan ist die Jebsen Group bestrebt, die Bedürfnisse ihrer Partner bei der Entwicklung ihrer Marktnachfrage sowie im Verkauf zu unterstützen und dabei als wichtiges Bindeglied zu Kunden in der Region zu fungieren. Unter dem Dach der Jebsen Group verfügt das Unternehmen über sechs Geschäftsfelder, darunter Getränke, Konsumgüter, Industrie, Autohandel und -produktion sowie Logistik. Investments werden durch das Geschäftsfeld Jebsen Capital getätigt. Die Jebsen Group bietet für rund 200 weltweit führende Produkte einen umfassenden lokalen Marktzugang mit einem hohen Spezialisierungsgrad. Außerhalb der Region pflegt die Gruppe enge Beziehungen zu Schwesterunternehmen in Australien, Südostasien, Deutschland und Dänemark. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.jebsen.com . Rückfragehinweis C-Quadrat Andreas Wimmer Senior Group Managing Director CQ Investment Group | Schottenfeldgasse 20 | 1070 Wien | Austria Tel. +43(1)51566300 A.Wimmer@c-quadrat.com | http://www.c-quadrat.com (Ende) Aussender: C-QUADRAT Investment AG Ansprechpartner: Mag. Andreas Wimmer Tel.: +43 1 51566-316 E-Mail: a.wimmer@investmentfonds.at Website: www.c-quadrat.comn Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191115011

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2019 03:00 ET (08:00 GMT)