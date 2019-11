Die Geschäfte für Hoteliers und Gastwirte in Deutschland sind im September etwas schlechter gelaufen als noch ein Jahr zuvor. Bereinigt um Preiseffekte sanken die Umsätze in dem Monat um 2,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Allerdings spielt dabei auch eine Rolle, dass der September 2018 außergewöhnlich gut verlaufen war, wie die Statistiker berichteten.

Dennoch war es der stärkste reale Umsatzrückgang in einem Monat seit Dezember 2013. Nominal, sprich ohne Berücksichtigung der Preisentwicklung, stiegen die Erlöse im September 2019 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,2 Prozent.

Von Januar bis September 2019 verbuchte die Branche real ein Umsatzplus von 0,8 Prozent, ohne Berücksichtigung der Preisentwicklung (nominal) lag das Wachstum bei 3,2 Prozent. Für die Statistik werden Betriebe im Hotel- und Gaststättengewerbe berücksichtigt, die auf einen Umsatz von mindestens 150 000 Euro im Jahr kommen./hus/DP/zb

