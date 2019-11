Berlin (ots) - Schwerpunkte bei Klimaschutz, Bildung und Forschung, Sicherheit und sozialem ZusammenhaltNach Abschluss der Beratungen zum Bundeshaushalt 2020 im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages erklärt der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg:"Der Bundeshaushalt 2020 ist das richtige Signal in schwierigen Zeiten: Wir stärken die Wachstumskräfte in Deutschland mit Investitionen auf Rekordniveau - auch weiterhin ohne neue Schulden. Wir treiben den Klimaschutz mit Förderprogrammen in Milliardenhöhe voran. Wir bringen die Ausgaben für Bildung und Forschung auf einen neuen Höchststand. Wir bekämpfen die Gefahren des Rechtsterrorismus mit neuen Stellen in den Sicherheitsbehörden und mehr Geld für die Programme zur Extremismusprävention. Wir werden unserer internationalen Verantwortung in der NATO durch höhere Verteidigungsausgaben gerecht. Wir verwenden mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts für die soziale Sicherung in Deutschland. Dieser Haushalt bringt Deutschland gut durch das nächste Jahr und macht unser Land fit für die Zukunft."Klimaschutz:- Mit dem Haushalt 2020 setzen wir die Beschlüsse der Bundesregierungzum Klimaschutzprogramm 2030 um. Der Umsatzsteuersatz fürBahnfernreisen wird von 19 auf 7 Prozent verringert. DieLuftverkehrsteuer wird erhöht. - Wir stellen rund 7 Milliarden Euro im Energie- und Klimafonds (EKF)für Förderprogramme zur CO2-Minderung zur Verfügung, u.a. für dieenergetische Gebäudesanierung, zum Heizungstausch, für dieLadesäuleninfrastruktur, die erhöhte Elektroauto-Prämie sowie dieBatterie- und Wasserstoff-Forschung. - Neu gegenüber dem Ergänzungshaushalt der Bundesregierung sinddie folgenden Programme: Wasserstoffeinsatz in derIndustrieproduktion (445 Millionen Euro bis 2024),Antriebstechnologien und moderne Kraftstoffe für die Luftfahrt (200Millionen Euro für 2020 und 2021), Anpassung urbaner Räume an denKlimawandel (100 Millionen Euro bis 2023), Hybridelektrisches Fliegen(75 Millionen Euro bis 2024) und das Innovationsprogramm moderneEnergien für KMU (46,5 Millionen Euro bis 2023). - Wir stellen 600 Millionen Euro zusätzlich für deninternationalen Klimaschutz bereit, davon 500 Millionen Euro imBereich des BMZ sowie 100 Millionen Euro im Bereich des BMU. - Zur Erhöhung des Eigenkapitals der Deutschen Bahn AG wird ausdem Einzelplan des BMVI eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt.Bis 2030 wird das Eigenkapital um jeweils eine weitere Milliarde Europro Jahr aufgestockt. - Für die Förderung des Exports von Technologie zur Bekämpfung vonPlastikmüll werden zusätzlich 15 Millionen Euro bis 2023 aus demEinzelplan des BMU bewilligt. Innere Sicherheit, Zoll und Justiz:- Der Bereich der inneren Sicherheit (BMI und seine Behörden)erfährt mit dem Haushalt 2020 einen Stellenzuwachs von insgesamt3.908,5 Stellen. Davon wurden allein in der Bereinigungssitzung 757,5zusätzliche Stellen beschlossen. Um Rechtsextremismus undRechtsterrorismus wirksam zu bekämpfen, erhalten dasBundeskriminalamt 300 neue Stellen und das Bundesamt fürVerfassungsschutz weitere neue Stellen. - Für den Erwerb von Transporthubschraubern bekommt dieBundespolizei eine Finanzierungszusage von 1,7 Milliarden Euro bis2031. - Die Zollverwaltung wird 2020 mit rund 650 zusätzlichen Stellengestärkt. - Der Bund hält seine Zusagen zum "Pakt für den Rechtsstaat" ein.Die Länder erhalten 110 Millionen Euro für das Jahr 2020, um ihreGerichte und Justizbehörden weiter zu stärken. - Das KfW-Programm "Kriminalprävention durch Einbruchsicherung"wird mit einem Programmvolumen von 80 Millionen Euro fortgesetzt. Bildung und Forschung- Der Einzelplan des Bundesministeriums für Bildung und Forschung(BMBF) erreicht mit 18,3 Milliarden Euro eine neue Rekordhöhe. Die imRegierungsentwurf noch vorgesehene Kürzung gegenüber dem Haushalt2019 wird durch zusätzliche Ausgaben für Forschung und KünstlicheIntelligenz in einen Aufwuchs überführt. - Für den Digitalpakt Schule werden zusätzlich 222 Millionen Euroin das Sondervermögen "Digitalfonds" eingestellt. Damit wird der vonden Ländern angemeldete Bedarf finanziell unterlegt. - Für den Bereich "Künstliche Intelligenz" wird die zweite Tranchevon gut 500 Millionen Euro auf die einzelnen Ressorts verteilt. Dabeientfallen auf das Bundeskanzleramt 10 Millionen Euro, auf das BMI6,75 Millionen Euro, das BMJV 5 Millionen Euro, das BMF 30 MillionenEuro, das BMWi 131 Millionen Euro, das BMEL 18 Millionen Euro, dasBMAS 60,925 Millionen Euro, das BMVI 40 Millionen Euro, das BMG 30Millionen Euro, das BMU 20 Millionen Euro, das BMFSFJ 12,5 MillionenEuro und das BMFSFJ 154,5 Millionen Euro. Äußere Sicherheit:- Das Bundesverteidigungsministerium erhält für das Jahr 2020zusätzlich 134 Millionen Euro, die für die Beteiligung an demNATO-Programm Enhanced Forward Presence in Litauen und für dieBeschaffung neuer Munition verwendet werden. - Die NATO-Quote steigt im Jahr 2020 auf 1,42 Prozent desBruttoinlandsprodukts (BIP). In den Folgejahren sind weitereAnstrengungen erforderlich, um eine adäquate Ausstattung unsererSoldaten zu gewährleisten. Wirtschaft und Strukturwandel:- Um den Strukturwandel in den vom Kohleausstieg betroffenenRegionen hat die Bundesregierung den Entwurf einesStrukturstärkungsgesetzes Kohleregionen in den Bundestag eingebracht.Bis 2038 sollen die betroffenen Länder rund 40 Milliarden Euro ausdem Bundeshaushalt erhalten. Für den Bundeshaushalt 2020 haben wirdafür die Verstärkungsmittel von bisher 500 Millionen Euro auf 1Milliarde Euro angehoben. - Die Mittel für das Nationale Weltraumprogramm haben wir um 11Millionen Euro auf über 308 Millionen Euro erhöht. Für daseuropäische Erdbeobachtungssystem Copernicus sind 594 Millionen Eurobis 2028 vorgesehen. Gesellschaftlicher Zusammenhalt, Kultur und Sport- Die Ansätze für das Arbeitslosengeld II werden um 700 MillionenEuro und für die Kosten der Unterkunft im SGB-II-Rahmen um 800Millionen Euro erhöht. Damit ist der Bundeshaushalt auf höhereArbeitslosenzahlen infolge der Herbschätzung der Bundesregierung vomOktober und höhere Erstattungszahlungen an die Kommunen für dievollständige Übernahme der Wohnungskosten anerkannter Asylbewerberdurch den Bund vorbereitet. - Den Ansatz für den Unterhaltsvorschuss für alleinerziehendeElternteile erhöhen wir um 148 Millionen Euro. - Für die Freiwilligendienste stellen wir insgesamt 50 MillionenEuro zusätzlich bereit. Damit korrigieren wir die Kürzung imRegierungsentwurf gegenüber dem Vorjahr. - Die Mehrgenerationhäuser werden mit zusätzlich rund 5,5Millionen Euro gefördert. - Für das zivilgesellschaftliches Engagement, etwa das Programm"Menschen stärken Menschen", stellen wir zusätzlich 10 Millionen Eurobereit. Das Programm "Demokratie leben!" zur Extremismuspräventionerhält zusätzlich 8 Millionen Euro. - Das Bauprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in denBereichen Sport, Jugend und Kultur" wird aufgrund des erheblichenSanierungsbedarfs um 200 Millionen Euro aufgestockt. - Die Sportfördermittel hat die Koalition im parlamentarischenVerfahren um rund 33 Millionen verstärkt, u. a. für die Errichtungund Ausstattung von Sportstätten für die Ski-Weltmeisterschaft inOberstdorf 2021, die Biathlon-Europameisterschaft im Bayerischen Wald2022 und die Biathlon- und Rodel-Weltmeisterschaft in Oberstdorf2023, darüber hiansu auch für zentrale Maßnahmen auf dem Gebiet desnicht-olympischen Sports. - Für die Verbesserung der Attraktivität von Bahnhöfen und dieBarrierefreiheit von Haltestationen stellt der Bund zusätzlich rund327 Millionen Euro in den nächsten Jahren zur Verfügung. - Der Bund fördert im Jahr 2020 die flächendeckende Versorgung mitAbonnementzeitungen mit 40 Millionen Euro. - Gut 200 Millionen Euro werden zusätzlich für den Kulturbereichbereitgestellt, u. a. für ein neues Denkmalschutzprogramm in Höhe von30 Millionen Euro. - Waren für die sogenannte Games-Förderung im Regierungsentwurfkeine Mittel vorgesehen, so sind jetzt für die Jahre 2020 bis 2023insgesamt 200 Millionen Euro eingeplant. 