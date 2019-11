Beim Umbau zu einem Anbieter von immer mehr Elektroautos ist der VW-Konzern nach Ansicht von Aufsichtsrat Stephan Weil in die entscheidende Phase eingetreten. "Das Gesamtvorhaben ist anspruchsvoll", sagte der niedersächsische Ministerpräsident am Freitag vor einer Sitzung des Kontrollgremiums. "Aber Volkswagen geht es zu Recht mit Mut und klarer Orientierung in Richtung CO2-Neutralität an. Das sind jetzt zehn entscheidende Jahre für Volkswagen und für den Klimaschutz in Deutschland."

Am Vormittag will der Aufsichtsrat des Autobauers in der Wolfsburger Konzernzentrale die Investitionsplanung für die kommenden fünf Jahre abschließend beraten. Es wird erwartet, dass VW die Ausgaben insbesondere für E-Mobilität und Digitalisierung im Zeitraum von 2020 bis 2024 noch einmal erhöht. Vor einem Jahr habe man bereits deutlich vorgelegt, sagte Weil: "Die letzte Planungsrunde 2018 war geprägt von sehr grundsätzlichen Veränderungen für das gesamte Unternehmen."

Der Konzern sei in einem tiefen Wandel, erklärte der SPD-Politiker, der zusammen mit Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) den etwa 20 Prozent umfassenden Anteil des Landes Niedersachsens bei VW vertritt - "wenn man etwa das Werk in Hannover oder das Werk in Emden betrachtet, die nach Zwickau ebenfalls elektrifiziert werden".

Ende 2018 hatte die VW-Spitze für den bevorstehenden Fünfjahreszeitraum fast 44 Milliarden Euro allein für E-Mobilität, autonomes Fahren, Mobilitätsdienste und Digitalisierung auf den Weg gebracht. Das war etwa ein Drittel der verplanten Gesamtmittel./jap/DP/zb

