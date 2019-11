Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler nach dem Kapitalmarkttag des Autokonzerns von 42 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. In Reaktion auf die vom neuen Vorstandschef Ola Källenius reduzierten Margenziele habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2020 und 2022 gesenkt, schrieb Analyst George Galliers in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/zb

