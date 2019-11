Worum geht es bei diesen sechs Projekten und wer macht dabei mit? Vier dieser sechs Projekte haben einen großen Bezug zur Fertigungsautomatisierung und werden in diesem Bericht eingehender als die beiden anderen Projekte vorgestellt.

FabOS - offenes, verteiltes, echtzeitfähiges und sicheres Betriebssystem für die Produktion

Mit Blick auf die Fabrikautomatisierung ist das Projekt FabOS - ein offenes, verteiltes, echtzeitfähiges und sicheres Betriebssystem für die Produktion - wohl eines der interessantesten unter diesen sechs KI-Projekten. 26 Partner aus Wissenschaft und Industrie - darunter das Fraunhofer IPA - entwickeln ein Betriebssystem für die Produktion, das eine einheitliche Einbindung von Produktionstechnik sowie Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) ermöglicht. Dadurch soll die Produktions- und Automatisierungstechnik genauso flexibel gestaltbar werden wie die IKT heute schon ist. "Momentan sind das zwei getrennte Welten", erklärt Daniel Stock vom Kompetenzzentrum DigITools am Fraunhofer IPA, "aber hochwertige Daten für KI-Anwendungen und die nötigen Synergieeffekte in der Anwendung erhalten wir nur, wenn wir beide zusammenbringen und harmonisieren." Den Forschern schwebt deshalb eine Plattform für Werker und Datenanalytiker gleichermaßen vor, die eine offene, verteilte, echtzeitfähige und sichere IT-Architektur besitzt - also eine netzartige Architektur der Komponenten nach Industrie 4.0-Vorbild.

In der Projektphase liegt der Schwerpunkt auf Anwendungen rund um kognitive Werkzeugmaschinen und kognitive Roboter und FabOS-KI-Basisdienste. Grundsätzlich hat dieses Betriebssystem aber das Ziel Enabler (Befähiger) für KI-gestützte Anwendungen für jede Art von Anwendungsfall in der Produktion zu sein. Der Begriff Betriebssystem ist hier jedoch nicht im Sinne von PC-Betriebssystemen oder vergleichbaren dedizierten Betriebssystemen zu verstehen, sondern als ein System abgestimmter Komponenten und Dienste zum Betrieb einer vernetzten Fabrik, die aus Cyber-physischen Produktionssystemen besteht, die in ihrer Summe die Fabrik als cyber-physisches Produktionssystem bilden.

FabOS ist somit eine Plattform zur durchgängigen Virtualisierung, die eine Abbildung sämtlicher Betriebsmittel und Infrastruktur in der Fabrik durch virtuelle Repräsentationen darstellt. Das Betriebssystem ermöglicht ein einheitliches Management des Ökosystems durch vereinheitlichte Beschreibung. Und: FabOS ist ein Enabler für KI-gestützte Anwendungen durch Verschmelzung von operativen Technologien (OT) und Informationstechnik (IT) mit Unterstützung von KI.

Grundsätzlich übernimmt FabOS nicht direkt Aufgabe einer Produktionssteuerung. Jedoch können einige FabOS-Komponenten ähnliche Funktionen erfüllen, wie sie in den funktionalen Bausteinen eines MES zu finden sind. Ergänzt man FabOS durch weitere Dienste, die funktional weiteren Bausteinen eines MES entsprechen, könnte dieses Betriebssystem auch die Aufgabe eines MES erfüllen; dies ist jedoch nicht Bestandteil des Projekts. Der Fokus liegt auf der Anbindung bestehender MES und weiterer Produktions-IT Systeme.

Das Betriebssystem FabOS baut auf Vorarbeiten der Projektpartner auf. Dazu zählen vor allem die Projekte ...

