In der Nacht auf Freitag öffnete der Marihuana-Produzent Aurora Cannabis seine Bücher. Mit den Zahlen zum abgelaufenen Quartal treibt der kanadische Konzern seinen Anlegern Sorgenfalten auf die Stirn.? Aurora Cannabis legt Bilanz zu abgelaufenem Quartal vor? Umsatz sorgt für Enttäuschung ? Anleger strafen Aktienkurs abAurora Cannabis-Bilanz sorgt für lange GesichterDas am 30. September abgelaufene Quartal verlief nicht ganz so, wie sich Analysten und Anleger erhofft hatten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...