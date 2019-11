Die Ökopartei hat wichtige Köpfe verloren, die für Reformen bei Unternehmen und Finanzen standen. Wer das Profil nun schärfen soll.

Bei den Grünen fallen die Lücken nicht sofort auf. Doch trotz ihrer Stärke in vielen Umfragen und der ganzen Aufmerksamkeit für die beiden Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock ist die Sonnenblumen-Partei an manchen Stellen geschwächt. Für Wirtschaftsfragen sind ihr in letzter Zeit herausragende Köpfe abhandengekommen. Das könnte sich auf dem Bundesparteitag der Grünen von Freitag bis Sonntag in Bielefeld zeigen. Die meisten Jüngeren und die Wirtschaftspolitiker insgesamt in Partei und Bundestagsfraktion müssen noch beweisen, für was sie stehen und ob sie Einfluss entwickeln können.

Ausgeschieden oder in die zweite Reihe getreten sind diese Politiker: Die Wirtschaftspolitikerin Kerstin Andreae etwa ist Chefin des Energie-Branchenverbandes BDEW geworden, der Finanzexperte Gerhard Schick hat die Bürgerbewegung "Finanzwende" gegründet, der ehemalige Grünen-Chef Cem Özdemir mit engen Verbindungen zu Unternehmensvertretern scheiterte zuletzt mit seiner Bewerbung um den Bundestags-Fraktionsvorsitz.

Die neuen Wirtschaftsversteher im Bundestag:

Danyal Bayaz:Nach dem Abschied der Freiburgerin Kerstin Andreae soll ein anderer Bundestagsabgeordneter aus dem Südwesten die Kontakte zu Unternehmen pflegen. Der Ökonom Danyal Bayaz, 36, soll nun den grünen Wirtschaftsbeirat leiten. Dieser Kreis besteht aus Vertretern verschiedener Unternehmen und aus Wirtschaftsverbänden, mit denen Abgeordnete den Dialog suchen und ihre Ideen auf Praxistauglichkeit prüfen. Unter den Beiratsmitgliedern sind unter anderen Führungsleute von Bosch oder BASF. Bayaz ist ehemaliger Unternehmensberater bei Boston Consulting und Vertreter des Realo-Flügels. Der ...

