Bern (ots) - Wird Mitte Dezember der goldene Teppich der «Sports Awards» ausgerollt, tragen die Schweizer Sportstars zur Abwechslung Abendkleid oder Anzug. Am Sonntag, 15. Dezember 2019, werden die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger im Rahmen der traditionellen TV-Gala geehrt.Medienschaffende, die über die «Sports Awards» berichten, können sich bis am Dienstag, 10. Dezember 2019, via www.sports-awards.ch für die Livesendung akkreditieren.Datum: Sonntag, 15. Dezember 2019Ort: Schweizer Radio und Fernsehen, Fernsehstrasse 1-4 in 8052 Zürich Programm16.00 Uhr Türöffnung für Medienschaffende: Die Arbeitsplätzeverfügen über WLAN- und Strom-Zugang17.20 Uhr Medientermin «Mixed Zone»: Möglichkeit für Interviewsund Fotos mit allen anwesenden nominierten Athletinnen und Athleten20.05 Uhr Start Livesendung «Sports Awards» 2019 auf SRF 1, RTSDeux und RSI LA2, Liveübertragung im MedienzentrumCa. 22.35 Uhr Interviewmöglichkeiten mit den Gewinnerinnen undGewinnern: Direkt auf der Bühne im Studio 1 AkkreditierungAnmeldefrist: Dienstag, 10. Dezember 2019Bitte akkreditieren Sie sich via Online-Formular aufwww.sports-awards.ch oder direkt unter: http://ots.ch/Rg5elzAus Kapazitätsgründen ist die Anzahl an Plätzen beschränkt. DieBestätigung der Anmeldung erfolgt bis spätestens am 12. Dezember 2019per E-Mail. Kontakt:Silvana Meisel, Projektleiterin Kommunikation Business Unit Sport SRGE-Mail: medien@sports-awards.ch oder Tel. +41 58 135 07 31Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100836710