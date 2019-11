Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat am Freitag einem Paket mit Klimaschutzmaßnahmen zugestimmt. Darin wird gesetzlich geregelt, wie viel Kohlendioxid jährlich in den verschiedenen Sektoren ausgestoßen werden darf. Auch wird ein nationaler Emissionshandel mit einem festen CO2-Preis eingeführt, energetische Sanierungsvorhaben an Gebäuden steuerlich gefördert, das Bahnfahren billiger und das Fliegen verteuert.

Die Maßnahmen sollen dabei helfen, dass Deutschland wie geplant seine Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 verringern kann. Das für nächstes Jahr gesetzte 40-Prozent-Ziel wird nach aktuellem Stand verfehlt. Bis 2050 will Deutschland sich gesetzlich verpflichten, klimaneutral zu sein.

"Heute ist der Tag, an dem wir wirklich einen Riesenschritt zu mehr Klimaschutz in diesem Land gehen", erklärte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch im Bundestag. Einsparpotenziale würden für alle Sektoren gesetzlich fixiert. "Damit machen wir Klimaschutz gesetzlich verbindlich."

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion Andreas Jung betonte, Deutschland werde mit diesem Paket seiner klimapolitischen Verantwortung gerecht. "Unsere Antwort ist: konsequenter Klimaschutz auf der einen Seite, sozial verträglich und wirtschaftlich vernünftig" auf der anderen Seite, sagte Jung im Bundestag.

Gegenwind im Bundesrat zu erwarten

Teile des Gesetzespakets benötigen noch die Zustimmung vom Bundesrat. Dort sind im Vorfeld allerdings weitreichende Änderungen gefordert worden. Größter Kritikpunkt waren die Kosten. Faktisch erhalte der Bund mehr Geld, während auf Länder und Gemeinden ausschließlich Mehrbelastungen zukämen, hieß es in der Kritik aus der Länderkammer. Besonders beim Ausbau von Bussen und Bahnen forderten die Länder mehr Gelder vom Bund.

Nach den Plänen der Bundesregierung soll für Bahnfahrten ab Januar der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 Prozent statt der bisherigen 19 Prozent gelten. Ab April soll die Luftverkehrssteuer für Flüge erhöht werden. Auch soll im Gegenzug zu den geplanten höheren Benzinpreisen die Pendlerpauschale von 2021 an für fünf Jahre ab dem 21. Kilometer von 30 Cent auf 35 Cent angehoben werden. Parallel soll für pendelnde Geringverdiener, die keine Steuern zahlen, eine Möbilitätsprämie eingeführt werden. Davon könnten laut Bundesfinanzministerium etwa 200.000 bis 250.000 Geringverdiener profitieren, die bei der Erhöhung der Pendlerpauschale ansonsten nicht profitiert hätten.

Grüne: Echter Klimaschutz nicht mit Regierung möglich

Die Opposition übte hingegen scharfe Kritik an den Klimagesetzen der großen Koalition. Die Grünen kritisierten die Höhe des CO2-Preises von 10 Euro pro Tonne, der 2021 für die Verbrennung an klimaschädlichen Brennstoffen aus Öl, Erdgas und Kohle eingeführt werden soll. Klimaforscher haben ebenfalls kritisiert, dass der vereinbarte CO2-Einstiegspreis von 10 Euro pro Tonne viel zu niedrig sei und Deutschland für die Klimaziele 2030 mehrere Jahre ungenutzt verstreichen ließe.

"Viele der Maßnahmen, die Sie hier beschließen, die Sie in ihren Ministerien erarbeiten, sind im besten Falle ungenügend, im schlechtesten Falle sogar kontraproduktiv", kritisierte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. "Mit den Maßnahmen werden Sie ihre selbst gesetzten Klimaziele nicht erreichen, geschweige denn das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten." Echter Klimaschutz gehe nur gegen diese Regierung und an dieser Regierung vorbei.

Für den stellvertretenden FDP-Fraktionsvorsitzenden Frank Sitta ist das Gesetzespaket "nutzlos" für das Klima und "teuer" für die Bürger.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) kritisierte vor der Abstimmung, dass die Verbraucher bei den Klimagesetzen erneut mehr zahlten als sie zurückbekämen. "Wie bereits bei der EEG-Umlage drohen die Verbraucher die Wirtschaft zu subventionieren", sagte vzbv-Chef Klaus Müller den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) von Freitag.

