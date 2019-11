Die Gewerkschaft IG Metall und das Unternehmen Autotest setzen ihre Verhandlungen über einen möglichen Sozialtarifvertrag für die Beschäftigten des Zulieferers fort. Autotest hatte angekündigt, das Werk in Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) zum Jahresende zu schließen. Nach Angaben der Firma sind 140 Beschäftigte betroffen, die IG Metall geht von knapp 200 Mitarbeitern aus. Die Gewerkschaft will den Fall des Jobverlustes Abfindungen erreichen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft am Freitag sagte.

Beide Seiten wollen sich am Montag zu Verhandlungen treffen. Zuletzt hatten die Beschäftigten den Druck auf Autotest mit einem Warnstreik erhöht. Nach Angaben der IG Metall waren zuvor mehrere Verhandlungstermine durch Autotest abgesagt worden./htz/DP/eas

AXC0145 2019-11-15/12:10