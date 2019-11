Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nach einer relativ schwachen Entwicklung von Emerging Markets (EM)-Unternehmensanleihen im Jahr 2018 hat sich dieses Marktsegment im bisherigen Jahresverlauf wieder erholt, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Hartwährungsanleihen von Staaten und auch Unternehmen hätten eine gute Wertentwicklung erzielt. Aufgrund des spürbaren Rückgangs von US-Treasuries hätten Investment-Grade-Emittenten mit längeren Laufzeiten überdurchschnittlich abgeschnitten. Emerging Markets-Unternehmensanleihen der Sektoren Öl, Gas, Metalle und Bergbau hätten in diesem Jahr die beste Wertentwicklung verzeichnet. ...

