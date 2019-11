In sechzig Jahren als interessierter Beobachter von Politik und zwanzig als Mitwirkender habe ich so etwas noch nicht erlebt, was zur Zeit in Österreichs Bundespolitik stattfindet. Doch bevor ich dazu komme, ein paar Vorbemerkungen nicht nur, aber besonders für deutsche Leser.

Der Beitrag Sebastian Kurz: strategische Inszenierung und inszenierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...