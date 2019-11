Google hat ein experimentelles Chrome-Feature ausgerollt, das unter bestimmten Windows-Konfigurationen zu massiven Problemen geführt hat. Betroffenen waren vor allem Unternehmen - die über den ungewollten Produktivitätsverlust nicht erfreut waren. Plötzlich zeigt der Browser-Tab nur noch eine weiße Seite an: Mit diesem Problem hatten in den vergangenen 48 Stunden viele Unternehmen zu kämpfen, die den Chrome-Browser einsetzen. Grund dafür war eine experimentelle Browser-Funktion, die Google testweise ausgerollt hatte. Der Fehler trat offenbar in Kombination mit gewissen Windows-Server-Konfigurationen auf. Einigen Beschwerden im Bugtracker ...

