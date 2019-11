Der US-Aktienmarkt bleibt ein von den Schlagzeilen zum US-chinesischen Handelsstreit getriebener. Am Freitag zeigen sich Anleger wieder etwas optimistischer und setzen auf eine rasche Einigung im Dauerkonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Der Aktienterminmarkt lässt eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt vermuten. Als Auslöser der Stimmungsverbesserung fungiert diesmal der oberste Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow. Dieser betonte, Trump sei sehr zufrieden mit den bislang gemachten Fortschritten, aber noch nicht bereit, einem Abkommen zuzustimmen. Die Unterhändler beider Parteien näherten sich einem "Phase-Eins-Handelsabkommen" aber an.

Allerdings gebe es bei der Frage, ob die Zölle bereits vor einem Abkommen aufgehoben werden sollten, noch Dissens, so Kudlow. "Ich denke, die Verunsicherung ist weiter hoch. Nur weil man eine Annäherung beobachten kann, ist der Konflikt noch nicht ausgestanden", warnt Vermögensverwalter Justin Onuekwusi von Legal & General Investment Management vor übertriebenen Erwartungen.

Im Handel verweist man aber auch auf die sich immer weiter ausdehnende Zinsdifferenz am Rentenmarkt zwischen der zwei- und zehnjährigen Laufzeit. Die zuvor inverse Zinsstrukturkurve hatte Rezessionsgefahr angezeigt, durch die Normalisierung der Zinsdifferenzen wird diese nun seit einiger Zeit wieder konsequent ausgepreist.

November 15, 2019 06:21 ET (11:21 GMT)

