Tesla plant eine Fabrik in Brandenburg. Die ersten Stellenausschreibungen sind bereits online - beispielsweise im Engeneering und Manufacturing. Arbeiten bei Tesla in der Produktion? Mit der ersten und bislang einzigen deutschen Fabrik, die ab 2021 im brandenburgischen Grünheide den Betrieb aufnehmen soll, könnt ihr schon bald so einen Job ergattern. Am Dienstagabend kam nämlich die große Meldung: Elon Musk hat für seine europäische Gigafactory den Standort Brandenburg-Berlin ausgewählt. Zeitgleich zu der Ankündigung gingen auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...