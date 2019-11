Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Woche der schlechten Konjunkturdaten hat sich auch am Donnerstag in Großbritannien fortgesetzt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. So seien die Einzelhandelsumsätze im Oktober um 0,1% zurückgegangen - erwartet worden sei ein Anstieg von 0,2% - nachdem es bereits im Vormonat nur zu einer Stagnation gekommen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...