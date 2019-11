Kaum eine Investition ist für Unternehmen kosten- und zeitintensiver als die erstmalige Einführung oder die Ablösung eines ERP-Systems durch einen Konkurrenzanbieter. t3n weiß, was es zu beachten gilt. Enterprise-Ressource-Planning hat in den letzten Jahrzehnten weiter an Bedeutung gewonnen und auch die Anforderungen an solche Systeme haben sich enorm verändert. Reichten vor einigen Jahren noch einzelne Module, um sämtliche Geschäftsvorfälle abzubilden, greifen die Programme heute viel weitreichender. In allen betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen und sonstigen Belangen müssen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...