Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.06 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.110,60 +0,44% +23,73% Euro-Stoxx-50 3.695,62 +0,18% +23,13% Stoxx-50 3.324,67 -0,17% +20,46% DAX 13.191,29 +0,08% +24,93% FTSE 7.248,49 -0,61% +8,39% CAC 5.918,11 +0,29% +25,10% Nikkei-225 23.303,32 +0,70% +16,43% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,86% -9

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,71 56,77 -0,1% -0,06 +17,2% Brent/ICE 61,96 62,28 -0,5% -0,32 +12,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.464,94 1.471,10 -0,4% -6,16 +14,2% Silber (Spot) 16,87 17,04 -1,0% -0,17 +8,9% Platin (Spot) 879,33 881,68 -0,3% -2,35 +10,4% Kupfer-Future 2,63 2,62 +0,4% +0,01 -0,6%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Der US-Aktienmarkt bleibt ein von den Schlagzeilen zum US-chinesischen Handelsstreit getriebener. Am Freitag zeigen sich Anleger wieder etwas optimistischer und setzen auf eine rasche Einigung im Dauerkonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Als Auslöser der Stimmungsverbesserung fungiert diesmal der oberste Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow. Dieser betonte, Trump sei sehr zufrieden mit den bislang gemachten Fortschritten, aber noch nicht bereit, einem Abkommen zuzustimmen. Die Unterhändler beider Parteien näherten sich einem "Phase-Eins-Handelsabkommen" aber an. Im Handel verweist man aber auch auf die sich immer weiter ausdehnende Zinsdifferenz am Rentenmarkt zwischen der zwei- und zehnjährigen Laufzeit. Die zuvor inverse Zinsstrukturkurve hatte Rezessionsgefahr angezeigt, durch die Normalisierung der Zinsdifferenzen wird diese nun seit einiger Zeit wieder konsequent ausgepreist.

Applied Materials überzeugte sowohl mit den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal als auch mit dem Ausblick. Beides übertraf die Erwartungen des Marktes, worauf die Aktie im vorbörslichen Handel um 5,1 Prozent zulegt.

Nvidia hat im dritten Quartal zwar einen Gewinnrückgang verzeichnet, der aber nicht so deutlich ausfiel wie befürchtet. Allerdings rechnet der Chipkonzern mit weiteren Umsatzrückgängen und stellt für das laufende Quartal Erlöse in Aussicht, die unter dem Analystenkonsens liegen. Die Aktie steigt um 0,2 Prozent.

Wells Fargo zeigen sich unverändert. Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorgeht, hat Berkshire Hathaway ihre Beteiligung an der Bank um 7,7 Prozent reduziert. Damit gehört Berkshire aber immer noch zu den größten Aktionären von Wells Fargo.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index November PROGNOSE: 5,0 zuvor: 4,0 14:30 Einzelhandelsumsatz Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 14:30 Import- und Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober Industrieproduktion PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,0% zuvor: 77,5% 16:00 Lagerbestände September PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Der Verfalltermin an der Eurex führt zur Mittagszeit zu etwas Abgabedruck an den Börsen. Leicht positiv wirkt dagegen die Hoffnung auf eine Lösung des US-chinesischen Handelsstreit. "Die Risiko-Bereitschaft nimmt schon wieder zu", so ein Händler. Besonders stark im Markt liegen zunächst die Rohstoffaktien mit einem Plus des Branchenindexes von 1,6 Prozent. Die Börse in Paris notiert einmal mehr auf Jahreshoch. Sie profitiert von dem Plus von 1,2 Prozent in Arcelormittal. Positiv wird hier gesehen, dass der Stahlkonzern von Indiens Oberstem Gerichtshof grünes Licht für seine Übernahme der bankrotten indischen Essar Steel erhalten hat. Zudem gewinnen Orange 2 Prozent. Hier treiben positive Aussagen des CFO und Berichte, man wolle sich wie andere Mobilfunkbetreiber auch von den Masten trennen. Dies könnte bis zu 10 Milliarden Euro in die Kasse spülen. SEB brechen um 12 Prozent ein. Verantwortlich sei allein eine Anfrage des schwedischen Fernsehens. Die SEB hat bestätigt, dass sie vom Fernsehen zum Thema Geldwäsche befragt werden sollte. Die SEB teilte mit, keine weiteren Kenntnisse über den Inhalt der Sendung zu haben. Die britischen Telekom-Aktien stehen ebenfalls unter Druck. BT Group und Vodafone fallen um 2,2 bzw. 1,8 Prozent. Vor allem BT Group werden dabei als Leidtragender der Pläne der Labour-Partei gesehen, allen Haushalten kostenlose Breitbandzugänge zur Verfügung zu stellen. LEG Immobilien geben 2,5 Prozent ab, obwohl der Konzern die Erwartungen leicht übertroffen hat. "Immobilien-Aktien sind derzeit einfach nicht in", so ein Marktteilnehmer. Eine überraschend starke Margenentwicklung sehen Händler bei den finalen Zahlen von Moeller-Maersk. Die Papiere legen um 1,7 Prozent zu.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:02 Do, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1030 +0,07% 1,1023 1,1013 -3,8% EUR/JPY 119,92 +0,37% 119,71 119,39 -4,6% EUR/CHF 1,0919 +0,25% 1,0905 1,0872 -3,0% EUR/GBP 0,8564 +0,09% 0,8557 0,8548 -4,8% USD/JPY 108,72 +0,30% 108,60 108,41 -0,8% GBP/USD 1,2880 -0,02% 1,2881 1,2882 +0,9% USD/CNH (Offshore) 7,0085 -0,14% 7,0051 7,0255 +2,0% Bitcoin BTC/USD 8.617,51 -0,32% 8.564,26 8.619,51 +131,7%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Anleger griffen wieder zu Aktien, nachdem US-Wirtschaftsberater Larry Kudlow ein baldiges Ende des Handelsstreits in Aussicht gestellt hatte. In Tokio zeigte sich der Nikkei-225 mit den jüngsten Nachrichten zum Handelskonflikt freundlich. Der südkoreanische Leitindex Kospi rückte sogar um 1,1 Prozent vor - gestützt vom Schwergewicht Samsung Electronics, das ein Plus von 1,7 Prozent verbuchte. In Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 0,9 Prozent - der HSI erholt sich in Hongkong im späten Handel um 0,2 Prozent, nachdem er in den vergangenen Tagen aufgrund der Unruhen in der Sonderverwaltungszone kräftig zurückgefallen war. Schanghai schloss derweil leichter. In Hongkong stiegen die Aktien des Apple-Zulieferers AAC Technologies um 2,5 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Plan zur Finanzierung seiner Expansion vorgestellt hatte. Korean Air Lines gewannen in Seoul 5,1 Prozent, nachdem die Fluggesellschaft überzeugende Drittquartalszahlen vorgelegt hatte. Bharti Airtel machten in Mumbai anfängliche Verluste wett und sprangen im Verlauf um 6,3 Prozent nach oben. Das Telekomunternehmen hatte wegen Rückstellungen für Gebührennachforderungen der indischen Regierung einen überraschend hohen Verlust verzeichnet. Am Markt habe sich dann aber die Überzeugung durchgesetzt, dass Bharti Airtel die Gebühren problemlos zahlen könne, hieß es.

+++++ CREDIT +++++

Zum Wochenausklang legen die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen noch etwas zu. Die rege Geschäftstätigkeit bei den Emissionen verhindere derzeit ein weiteres Tightening, heißt es im Handel. "Die Kombination aus eher verhaltenem Handelsoptimismus, Gewinnmitnahmen zum Jahresende und erhöhtem Angebot könnte kurzfristig auf den Spreads lasten", heißt es bei der Commerzbank. "Nichtsdestotrotz sollten robuste Mittelzuflüsse und das EZB-Anleihenkaufprogramm am Ende dominieren, und wir erwarten immer noch, dass sich die Spreads zum Jahresende einengen". so das Haus.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Softbank nutzte für Wirecard-Finanzspritze kein eigenes Geld - Kreise

Als Wirecard im April eine Finanzspritze der japanischen Holding Softbank bekam, war der deutsche Bezahldienstleister in einer schwierigen Situation. Der Aktienkurs stand wegen Vorwürfen hinsichtlich der Bilanzierungspraktiken in Asien unter Druck. In diesem Umfeld wurden an der Börse die Finanzspritze von Softbank und eine vereinbarte strategische Partnerschaft als Vertrauensbeweis ausgelegt. Die Wirecard-Aktien stiegen am Tag der Bekanntgabe der Finanzspritze um 8,5 Prozent.

Delticom sucht nach Geldgebern oder einem Käufer - Rückbau des Geschäfts

Delticom will sich von Geschäftsteilen außerhalb des Kerngeschäfts trennen und sucht nach Geldgebern. Dabei ist auch ein Teil- oder Komplettverkauf des Unternehmens nicht ausgeschlossen, wie der Online-Reifenhändler bei Vorlage der Neunmonatszahlen mitteilte. Erste Gespräche mit möglichen Investoren oder Käufern seien bereits geführt worden. Ein Berater sei beauftragt worden, alle Optionen im Hinblick auf die Finanzierung und den Verkauf von Geschäftsteilen zu prüfen.

Amazon legt Einspruch gegen Pentagon-Auftragsvergabe an Microsoft ein

