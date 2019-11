WOLFSBURG (Dow Jones)--Volkswagen erhöht trotz des widrigen Branchenumfelds die Investitionen in Elektromobilität und Digitalisierung. Bis 2024 will der DAX-Konzern knapp 60 Milliarden Euro in Zukunftsthemen investieren, wie VW nach einer Sitzung des Aufsichtsrates mitteilte. Bisher hatte VW für den Zeitraum 2019 bis 2023 Investitionen von rund 44 Milliarden Euro veranschlagt. Das Geld soll auch in die Hybridisierung der Fahrzeugflotte fließen.

"Wir treiben die Transformation des Volkswagen-Konzerns mit aller Entschlossenheit voran und fokussieren mit unseren Investitionen auf die Zukunftsfelder der Mobilität", wird VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch in der Mitteilung zitiert.

Die nun veranschlagten 60 Milliarden Euro entsprächen etwas über 40 Prozent der gesamten Investitionen in Sachanlagen und der Forschungs- und Entwicklungskosten in dem Zeitraum. Im Vergleich zur vergangenen Planungsrunde stelle dies einen Anstieg um etwa 10 Prozentpunkte dar.

