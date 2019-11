Die Initiative ist für den SGB die Antwort der Gewerkschaften auf das immer deutlich sichtbar werdende Rentenproblem.Bern - Die Delegierten des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB) haben an ihrer Versammlung am Freitag in Bern eine Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente beschlossen. Den Beginn der Unterschriftensammlung wird der SGB-Vorstand festlegen. Die Initiative sei die Antwort der Gewerkschaften auf das immer deutlich sichtbar werdende Rentenproblem, heisst es in einer Medienmitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...