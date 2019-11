Auf seinem Xbox-Event X019 in London hat Microsoft Details zum neuen xCloud-Projekt verraten. Danach soll der Dienst auch in West-Europa im kommenden Jahr starten. Auf seiner jährlichen Xbox-Konferenz, die am 15. und 16. November 2019 in London stattfindet, hat der Hersteller bestätigt, dass die xCloud-Preview, wie das Angebot in der Beta-Phase heißt, 2020 West-Europa, Kanada, Indien, Japan und ein paar nicht genannte Länder erreichen wird. xCloud soll in den nächsten Wochen massiv ausgebaut werden Bis dahin soll aber noch einiges passieren. So will ...

