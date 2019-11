Wien (www.fondscheck.de) - Die C-Quadrat Investment Group ist wieder in den Händen ihres Managements, so die Experten von "FONDS professionell".Gründer und Vorstandsvorsitzender Alexander Schütz so wie Vorstand und Aktionär Cristobal Mendez de Vigo hätten die Mehrheitsbeteiligung am österreichischen Asset Manager zurückgekauft. Der bereits im Mai bekannt gewordene Schritt sei nach Zustimmung der Aufsichtsbehörden abgeschlossen worden, teile das Unternehmen mit. ...

