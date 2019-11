Mainz (ots) - Vom 25. bis zum 29. November konkurrieren beim 31. FernsehfilmFestival Baden-Baden zwölf herausragende TV-Produktionen unter anderem um den "Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste". 3sat stellt parallel zum FernsehfilmFestival elf der zwölf nominierten Filme in den Mittelpunkt seines Abendprogramms von Samstag, 23., bis Donnerstag, 28. November 2019. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind aufgefordert, im Internet unter https://3sat.de oder per Telefon* ihren Favoriten für den 3satZuschauerpreis zu wählen. Täglich ab 20.15 Uhr sind die ausgewählten Fernsehfilme in 3sat zu sehen. Mit dabei sind Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.Alle Filme stehen während der gesamten Abstimmungszeit auch in der 3sat-Mediathek zur Verfügung.Die Fernsehfilme des 3satZuschauerpreises 2019:Samstag, 23. November 2019, 20.15 UhrKlassentreffenFernsehfilm, Deutschland 2019, WDRTel: 0137 - 4141-01Samstag, 23. November 2019, 21.45 UhrStumme SchreieFernsehfilm, Deutschland 2019, ZDFTel: 0137 - 4141-02Sonntag, 24. November 2019, 20.15 UhrPlayFernsehfilm, Deutschland 2019, BR/ARD DegetoTel: 0137 - 4141-03Sonntag, 24. November 2019, 21.45 UhrTatort: Murot und das MurmeltierFernsehfilm, Deutschland 2018, HRTel: 0137 - 4141-04Montag, 25. November 2019, 20.15 UhrTatort: Für immer und dichFernsehfilm, Deutschland 2019, SWRTel: 0137 - 4141-05Montag, 25. November 2019, 21.45 UhrLotte am BauhausFernsehfilm, Deutschland 2019, MDR/ARD Degeto/SWRTel: 0137 - 4141-06Dienstag, 26. November 2019, 20.15 UhrBist du glücklich?Fernsehfilm, Deutschland 2018, HRTel: 0137 - 4141-07Dienstag, 26. November 2019, 21.45 UhrTödliches ComebackFernsehfilm, Deutschland 2018, NDRTel: 0137 - 4141-08Mittwoch, 27. November 2019, 20.15 UhrDas Wunder von WörglFernsehfilm, Österreich 2018, ORF/BR/ARTE/SRFTel: 0137 - 4141-09Mittwoch, 27. November 2019, 21.45 UhrTatort: Friss oder stirbFernsehfilm, Schweiz 2018, SRFTel: 0137 - 4141-10Donnerstag, 28. November 2019, 20.15 UhrHanneFernsehfilm, Deutschland 2018, ARTE/NDRTel: 0137 - 4141-11 Die Telefonleitungen* und das Internetvoting für den 3satZuschauerpreis sind vom 23. November 2019, 20.00 Uhr, bis zum 29. November 2019, 14.00 Uhr, freigeschaltet. Das FernsehfilmFestival Baden-Baden wird gemeinsam von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und 3sat veranstaltet. Die Preisverleihung findet am Freitag, 29. November 2019, im Kurhaus Baden-Baden statt.* 0.14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, mobil ggf. abweichend, Zuschauer aus Österreich und der Schweiz wählen bitte 0049 - 137-4141 und die Endziffer des jeweiligen Films. Es entstehen die üblichen Kosten eines Auslandsgesprächs. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen finden sie unter https://3sat.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deWeitere Informationen finden Sie dort sowie unter https://pressetreff.3sat.de und https://.fernsehfilmfestival.de.3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4441122