Der Business Athlete Award 2019 kommt. Im Zuge des neuen begleitenden Projekts sportgeschichte.at habe ich kürzlich nach Pressekontakten recherchiert, da wir uns künftig auch an die Sportbranche wenden werden. Es war gar nicht so leicht, an Kontakte zu gelangen, da diese von vielen Marken auf den Websites verborgen werden. Oft konnte man sich nur für einen Newsletter anmelden, indem man seine persönlichen Kontakte abgegeben hat, ist aber selten zu Ansprechpersonen von Firmenseiten gelangt, oder wurde von Website zu Website weitergeleitet, ohne an das gewünschte Ziel zu gelangen. Also wer mag, kann uns gerne direkt in den Presseverteiler aufnehmen ( redaktion@sportgeschichte.at ), wir freuen uns auch über jedes kurze Mail. (Der Input von Leya Hempel ...

