New York / Frankfurt (ots) - UNO-Denkfabrik Diplomatic Council zeichnet 2020 erstmals Startups ausBewerbung bis 20. Januar 2020 unter www.diplomatic-council.org/startup-awardPreisverleihung auf der Diplomatic Council Gala am 7. Februar 2020 in Frankfurt am MainDie UNO-Denkfabrik Diplomatic Council (DC) hat einen neuen Startup-Preis ins Leben gerufen. Die Gewinner des "Diplomatic Council Startup Leadership Award" erhalten Zugang zum weltweiten Kontakt- und Investorennetzwerk der Organisation. Die Bewerbung ist bis 20. Januar 2020 unter www.diplomatic-council.org/startup-award möglich. Die Prämierung der Gewinner erfolgt auf der Jahresgala des Diplomatic Council am 7. Februar in Frankfurt am Main. Zu der Veranstaltung werden Mitglieder aus aller Welt erwartet und die Gewinner haben die Gelegenheit, sich den angereisten Investoren und Unternehmern vorzustellen und die Auszeichnung im festlichen Rahmen entgegenzunehmen.Als Ziel des neuen Startup Awards nennt die UNO-Denkfabrik die "Förderung der Firmengründungskultur über alle Phasen hinweg und die Bereitstellung einer Investoren- und Mentorenplattform". "Der Zugang zum globalen Netzwerk des Diplomatic Council stellt für ein Startup einen Meilenstein auf dem Weg zum Erfolg dar", erklärt Aman Khan, Startup-Advisor der UNO-Denkfabrik, warum sich für junge Unternehmen die Bewerbung weit über das mit der Auszeichnung verbundene Prestige hinaus lohnt.Nominierungen sowohl von den Gründern selbst als auch über Startup-Foren wie Business Angels, die Venture Capital Community, Family Offices, Technologieanbieter und weitere Mitspieler aus der Startup-Szene sind möglich. "Wir werden eine hervorragende Jury mit Personen aus Wirtschaft, Technologie, Diplomatie und der Startup-Szene besetzen, um über die Auswahl der Gewinner zu entscheiden", erklärt der Startup Advisor des Diplomatic Council, Aman Khan.Award ist Teil eines neuen Programms für GründerDer "Diplomatic Council Startup Leadership Award" ist Teil eines neuen Programms der UNO-Denkfabrik, um Unternehmensgründer zu unterstützen, ihr Startup auf dem Weltmarkt erfolgreich zu etablieren. Das Programm soll den Startups helfen, sich bestmöglich aufzustellen, zügig Investoren zu finden und zu expandieren. "Unser Programm ist ein Fast Track zum Erfolg, der Startups Mentoring und Akkreditierung bietet", erklärt Aman Khan.Während sich derzeit ausschließlich schon gegründete Startups um den Preis bewerben können, soll der Award künftig auf Studierende ausgeweitet werden. Weitere Details dazu will das Diplomatic Council auf seiner Gala am 7. Februar in Frankfurt bekantn geben, auf der erstmals der "Diplomatic Council Startup Leadership Award" verliehen wird.Über das Diplomatic Council: Das Diplomatic Council vereint ein weltweites Business Network und einen Think Tank, der die Vereinten Nationen berät. Durch die Kombination aus Wirtschaft und Diplomatie stellt die Organisation seinen Mitgliedern ein einzigartiges Kontaktnetz zur Verfügung. Zu den Mitgliedern Staatspräsidenten, Diplomaten, Unternehmer, Führungskräfte aus der Wirtschaft und Persönlichkeiten aus der Gesellschaft.