WTI wird am Freitag weiter unter 57 $ gehandelt - US Einzelhandelsumsätze steigen im Oktober mehr als erwartet - Dollarindex bewegt sich weiter seitwärts über 98 - Der USD/CAD startete mit einem Abwärtsdruck in den letzten Handelstag der Woche und so wurde das Tagestief bei 1,3217 gebildet, aber eine Erholung von den Verlusten einzuleiten war nicht ...

