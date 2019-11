DGAP-News: Immungenetics AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Immungenetics AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 13.12.2019 in Rostock mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-11-15 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Immungenetics AG Rostock Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Invitation to the General Assembly Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre / Dear Shareholders, hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der Immungenetics AG ein am / this is to invite you to the Immungenetics AG's General Assembly on Fr 13. Dezember 2019, 10:00h in den Räumen von / in the premises of Notar Dr Roland Suppliet, Schwaansche Str. 9, 18055 Rostock. Die Tagesordnung liegt bei / Please find enclosed the agenda. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht bedarf der Textform. / Your voting right can be executed by an authorized person and needs a written proxy. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme / We are looking forward to welcoming you. Mit freundlichen Grüßen / Best regards *Rostock, den 13. November 2019* Immungenetics AG _Antonio Martinez_ _Vorstand/ CEO_ Mob. +49-172-7326745 Tagesordnung der Hauptversammlung der Immungenetics AG am 13. Dezember 2019 um 10:00 Uhr in den Räumen des Notars Dr Roland Suppliet, Schwaansche Str. 9, 18055 Rostock 1. *Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit* 2. *Beschlussfassung über Satzungsänderung* Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder soll von derzeit drei auf sechs erhöht werden. § 7 Abs. 1 der Satzung lautet: "Der Aufsichtsrat besteht aus 3 Mitgliedern." und soll folgendermaßen neu gefasst werden: "Der Aufsichtsrat besteht aus 6 Mitgliedern." 3. *Besetzung der neu geschaffenen Aufsichtsratspositionen* Die neu geschaffenen Aufsichtsratspositionen sollen für den Rest der aktuellen Amtszeit besetzt werden. Agenda of the General Assembly of Immungenetics AG December 13th, 2019 at 10:00 AM at the offices of Notary Dr Roland Suppliet, Schwaansche Str. 9, 18055 Rostock 1. *Welcome and establishment of quorum* 2. *Resolution on the Amendment of the Articles of Association* The number of Supervisory Board members is to be increased from the current three to six. Section 7 (1) of the Articles of Association reads: "The Supervisory Board consists of 3 members." and should be redrafted as follows: "The Supervisory Board consists of 6 members." 3. *Composition of newly created Supervisory Board positions* The newly created Supervisory Board positions are to be filled for the remainder of the current term of office. 2019-11-15 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Immungenetics AG Deutsche Med 1, 1OG 18057 Rostock Deutschland E-Mail: info@immungenetics.com Internet: http://www.immungenetics.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 914537 2019-11-15

