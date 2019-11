Mit der Einführung eines Halbpreis-Abos für 41 Franken setzen die SkiArena Andermatt-Sedrun und die Bergbahnen Disentis einen neuen Massstab in der Preisgestaltung im Wintertourismus.Andermatt/Sedrun/Disentis - Mit der Einführung eines Halbpreis-Abos für 41 Franken setzen die SkiArena Andermatt-Sedrun und die Bergbahnen Disentis einen neuen Massstab in der Preisgestaltung im Wintertourismus. Der einmalige Erwerb eines Halbpreis-Abo ermöglicht in der Wintersaison 2019/20 unbeschränktes Skifahren zum halben Preis von Dezember bis Mai. Die Region Andermatt+Sedrun+Disentis führt...

Den vollständigen Artikel lesen ...