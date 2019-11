EUR/USD profitiert von Dollar Schwäche - US Einzelhandelsumsätze steigen auf Monatsbasis um 0,3 % - US Industrieproduktion fällt auf Monatsbasis um -0,8 % - Der EUR/USD baute seine Erholung zur 1,1050 aus, während der Verkaufsdruck gegenüber dem Greenback zunahm. EUR/USD testet wichtigen 55-Tage-SMA Das Paar beschleunigte am Freitag seine Aufwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...