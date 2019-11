Das Kunstmuseum Bern hat sich mit dem National Museum of Western Art, Tokyo, auf den Verkauf von Édouard Manet, «Marine, Temps d'orage» (Stürmische See), 1873, aus dem Legat Gurlitt geeinigt.Bern - Das Kunstmuseum Bern hat sich mit dem National Museum of Western Art, Tokyo, auf den Verkauf von Édouard Manet, «Marine, Temps d'orage» (Stürmische See), 1873, aus dem Legat Gurlitt geeinigt. Das Kunstmuseum Bern hat sich mit dem National Museum of Western Art, Tokyo (NMWA), auf den Verkauf von Manets «Marine, Temps d'orage» (Stürmische See) 1873, aus dem Legat Gurlitt geeinigt.

