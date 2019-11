Houston (ots/PRNewswire) - Christian Garcia wird Mitglied des leitenden FührungsteamsWeatherford International plc (OTC-PINK:WFTIQ) hat heute bekannt gegeben, dass Christian Garcia mit Wirkung zum 6. Januar 2020 als Executive Vice President und Chief Financial Officer berufen wurde. Christian Garcia verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Finanzbereich und hatte führende Positionen in den Branchen Ölfelddienstleistungen, Automobilelektronik, Software und Beratung sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung inne.Christian Garcia war zuletzt Executive Vice President und Chief Financial Officer der Visteon Corporation, eines führenden Unternehmens im Bereich Cockpit-Elektronik für Automobile, und saß im Aufsichtsrat der Keane Group, eines Alleinanbieters integrierter Bohrlochfertigstellung. Vor diesen Funktionen agierte er als Chief Financial Officer des Ölfelddienstleisters Halliburton und in einer Reihe von Führungsrollen mit wachsender Verantwortung. Christian Garcia wurde vom Magazin Institutional Investor in den Kategorien Investor Relations und CFO konsistent für das All-America Executive Team benannt.Mark A. McCollum, Präsident und CEO von Weatherford, sagte: "Christian Garcia bringt umfassende Erfahrung im Bereich der Dienstleistungen für Ölfelder ein und seine Professionalität und Führungskraft genießen in der ganzen Branche Respekt. Mit Blick auf die Zukunft sind wir erfreut, dass er Teil des Führungsteams sein wird, welches das nächste Kapitel von Weatherford eröffnet.""Ich bin höchst erfreut, Weatherford beizutreten, da angesichts des Produkt- und Technologie-Portfolios des Unternehmens das Potenzial für Wertschöpfung sehr groß ist. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Mark A. McCollum und dem Team in der nächsten Phase der Weiterentwicklung des Unternehmens", sagte Christian Garcia.Informationen zu WeatherfordWeatherford ist einer der größten internationalen Ölfelddienstleister und bietet innovative Lösungen, Technik und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche an. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern tätig, beschäftigt mehr als 24.000 Mitarbeiter und verfügt über ein Netzwerk mit 620 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und Schulungseinrichtungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.weatherford.com. Verbinden Sie sich mit Weatherford auch auf LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube.Weatherford KontaktKaren David-Green+1.713.836.7430Senior Vice President Stakeholder Engagement und Chief MarketingOfficer Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpgOriginal-Content von: Weatherford International plc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100056305/100836730