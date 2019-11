BERLIN (Dow Jones)--Die Länder haben sich einstimmig gegen den von der Bundesregierung geplanten Mindestabstand von 1.000 Metern zwischen Windrädern und Wohngebieten ausgesprochen. Eine solche bundesweite Festlegung sei "ein falsches Signal für den ohnehin fast zum Erliegen gekommenen Ausbau der Windenergie an Land", heißt es in einem gemeinsamen Beschluss der Umweltministerkonferenz am Freitag. "Alle 16 Länder fordern den Verzicht auf bundesweite Vorgaben."

Die große Koalition hatte die Mindestabstände in ihrem Klimaschutzprogramm 2030 vorgeschlagen, um die Akzeptanz bei Bürgern zu steigern. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte die Vorgabe in seinem Entwurf für das Kohleausstiegsgesetz nochmals verschärft. Demnach soll dieser Abstand nicht nur in Siedlungen, sondern bereits ab mehr als fünf Gebäuden gelten - auch solchen, die noch im Bau befindlich sind. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) lehnt Altmaiers Vorlage ab. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) bezeichnete die Kritik der Umweltministerkonferenz als "positives Signal". "Das Ländervotum ist eine deutliche Ansage an die Bundesregierung, beim Klimapaket nachzubessern", erklärte BUND-Vorsitzender Olaf Bandt.

