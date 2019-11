Cornel Potthast, Fachanwalt für Erbrecht, erklärt wie sich Senioren und Angehörige vor Erbschleichern schützen können und welche Chancen Opfer haben, gegen die Täter vorzugehen.

Dr. Cornel Potthast arbeitet als Fachanwalt für Erbrecht bei der Kanzlei Redeker, Sellner, Dahs in Bonn.

WirtschaftsWoche: Herr Potthast, in unserer aktuellen Titelgeschichte geht es um Erbschleicherei, also um Pfleger, Haushaltshilfen, Bekannte, oder Familienmitglieder, die einen alten Menschen kurz vor seinem Tod noch dazu bringen, sein Testament zu ändern oder Vermögen zu verschenken. Kommt so etwas öfter vor?Cornel Potthast: Ja, bedauerlicherweise. Und leider müssen wir uns darauf einstellen, dass die Fälle zunehmen. Die Menschen leben länger und damit verlängert sich auch die Phase, in der Senioren hilfebedürftig und damit anfällig sind.

Menschen, die an Demenz leiden, werden besonders leicht zu Opfern. Das belegen mehrere Studien. Die Betroffenen unterschreiben Verträge, ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein. Wie können Freunde oder Verwandte einen Demenzkranken schützen?In gewissem Umfang gibt es ein typisches Vorgehen: Die Täter bemühen sich zunächst, ihr Opfer zu isolieren. Anrufer werden "abgewimmelt" und Besucher nicht mehr vorgelassen. Ist der Betroffene erst einmal isoliert, fühlt er sich abhängig und will nicht auch noch seine letzte Bezugsperson verlieren. Er fühlt dann möglicherweise die Notwendigkeit, sich Unterstützung und Zuwendung "erkaufen" zu müssen. Das gilt es zu verhindern.

Was heißt das konkret?Nach Möglichkeit sollten Angehörige regelmäßig präsent sein, sich interessieren und auf Veränderungen achten. Wenn Angehörige als Bezugspersonen da sind, ist es schwer, das Opfer zu isolieren.

Und wenn Angehörige nicht vor Ort wohnen?Dann hilft ein gutes Verhältnis zu Ärzten, Nachbarn und Freunden, auch zum Pflegedienst. So gibt es eine Reihe von Personen, die erforderlichenfalls "Alarm schlagen" können. Letztlich geht es darum, für den Betroffenen und für potenzielle Täter ein Signal zu setzen: Ich interessiere mich, ich passe auf. Denken Sie an einen Einbrecher: Bricht er eher in ein Haus ein, an dem viele Überwachungskameras hängen oder versucht, er es bei einem ungeschützten Haus?

Was können Senioren zu ihrem eigenen Schutz unternehmen?Es gibt einige rechtliche Möglichkeiten, allerdings - das will ich vorwegnehmen - keinen vollständigen Schutz. Eine Gestaltungsvariante ist es, sich selbst erbrechtlich zu binden. Setzen sich etwa Ehegatten in einem gemeinschaftlichen Testament wechselseitig zu Erben ein und bestimmen sie für den zweiten Erbfall bindend ihre Kinder zu Schlusserben, dann sind dem überlebenden Ehegatten nach dem ersten Erbfall Änderungen des Testaments (etwa zugunsten einer Pflegekraft) grundsätzlich nicht mehr möglich. Eine entsprechende Gestaltung kann auch mit einem Erbvertrag erreicht werden. Über die Frage, ob der Erblasser bei der Abfassung eines weiteren Testaments noch testierfähig war, müsste dann nicht aufwendig gestritten werden; das erschlichene Testament scheitert bereits an der Bindungswirkung.

Aber ist so eine Bindung nicht auch riskant? Vielleicht entwickeln sich die Kinder anders als gedacht. Dann würde man sie vielleicht gern enterben, kann das aber nicht mehr.Ja, ist die Bindungswirkung erst einmal eingetreten, wird man sie - wenn überhaupt - nur sehr schwer wieder los. Eine solche Gestaltung muss daher selbstverständlich auch im Übrigen zu der persönlichen Situation und den Vorstellungen des Betroffenen passen. Der Schutz vor Erbschleicherei kann dann ein willkommener Nebeneffekt sein.

Die "Heimgesetze" der Länder verbieten, dass sich stationäre Einrichtungen und ihre Mitarbeiter Geld- oder geldwerte Leistungen über das vertraglich vereinbarte Entgelt hinaus versprechen oder gewähren lassen. Dazu kann auch eine Erbeinsetzung zählen. Der Gesetzgeber wollte verhindern, dass eine Abhängigkeit zwischen Patient und Pfleger ausgenutzt werden kann. Dies gilt allerdings nur in einigen Bundesländern auch für ambulante Pflegedienste. Ist das für Sie nachvollziehbar?Ein Testierverbot ist ein starker Eingriff in die Testierfreiheit. Ich halte es dennoch für sinnvoll, ambulante Pflegedienste in die Verbote einzubeziehen. Es sollte von vorneherein gar nicht erst in Frage kommen, dass eine optimale Pflege von einer Erbeinsetzung oder umfangreichen Geschenken neben der vereinbarten Vergütung abhängt. Das trifft auch auf Situationen zu, in denen ambulant gepflegt ...

